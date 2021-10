"C'est un petit miracle, pour être honnête, que d'être là aujourd'hui", a commenté l'artiste, qui vient de publier ses mémoires et de lancer une nouvelle émission de télévision. La chanteuse, âgée de 45 ans et qui s'est remariée le 1er janvier, a reçu la 2.442e étoile du "Walk of Fame".

