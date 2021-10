La cinquième saison de The Voice, dont les coach seront Zazie, Mika, Florent Pagny et Garou, débute ce week-end sur TF1. Nikos Aliagas, le présentateur, était ce lundi 25 janvier l’invité d'Anne-Sophie Lapix et a dévoilé des anecdotes amusantes qui vous aideront peut-être à patienter.







C à Vous – The Voice 5 : Nikos Aliagas fait des... par nonstopzappingofficiel