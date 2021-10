Découvrez Lyn, la candidate rouennaise de l'émission THE VOICE saison 5 sur TF1

Elle vient de Rouen, c'est une guerrière ! Caractère franc et bien trempé, elle a su toucher Florent avec sa belle voix profonde et sa détermination. The Voice, c'est pour elle la dernière chance de faire de sa voix... sa voie.