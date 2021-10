Paris (AFP). Taxis: les représentants de nouveau reçus à Matignon, avec le médiateur

La réunion, qui a commencé vers 12H30 et fait suite à "une demande d'audience" des taxis, vise à "poursuivre le dialogue entre les taxis et le gouvernement dans la suite de la feuille de route tracée par le Premier ministre mardi", a indiqué à l'AFP le cabinet de Manuel Valls. Mardi, la réunion où étaient notamment présents le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait débouché sur l'annonce d'une concertation et la nomination d'un médiateur, le député socialiste Laurent Grandguillaume. Cette médiation avait été fraîchement reçue par les taxis, qui protestent contre la concurrence selon eux déloyale des voitures de transport avec chauffeur (VTC). Outre M. Grandguillaume et les conseillers de Matignon et des ministères concernés, 13 organisations professionnelles étaient reçues. Parmi celles-ci figuraient la CGT, Sud et la CFDT qui avaient refusé de se rendre à Matignon mardi pour protester contre l'absence de certaines associations de taxis. Deux représentants de ces associations étaient cette fois présents. Manuel Valls, lui, n'était cette fois pas présent. Opérations escargots en région parisienne, à Marseille et à Toulouse, environ 250 taxis toujours en place porte Maillot: mobilisés depuis mardi contre les VTC, les taxis ne désarment pas mais ont reçu jeudi d'Emmanuel Macron une invitation pour la "mi-février".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire