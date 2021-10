Hong Kong (AFP). Dieudonné, retenu à son arrivée à Hong Kong, risque l'expulsion

"Dieudonné et ses enfants sont en détention au service de l'immigration de l'aéroport de Hong Kong", a indiqué à l'AFP la société de Dieudonné, Les Productions de la Plume. "Ils devraient être expulsés dans les heures qui viennent vers la France ou le Cameroun", a-t-elle ajouté Le polémiste controversé devait donner deux représentations de son dernier spectacle, "Dieudonné en paix", jeudi soir et vendredi soir à Cyberport, dans l'ouest de l'île de Hong Kong. On ignore les raisons pour lesquelles l'acteur a été empêché d'entrer sur le territoire. Contacté par l'AFP, le consulat général de France a confirmé que Dieudonné M'bala M'bala avait été "retenu à son arrivée à l'aéroport de Hong Kong par les services d'immigration". "Il s'agit d'une question d'application des règles d'immigration relevant des autorités hongkongaises", a ajouté le consulat, en renvoyant vers les services de l'immigration. Ce dernier s'est refusé à tout commentaire. Dieudonné avait atterri jeudi matin vers 07H00 (23H00 GMT mercredi) à l'aéroport international de Hong Kong, a indiqué à l'AFP un de ses avocats français, Me Sanjay Mirabeau. "Il est retenu à l'aéroport, interdit d'entrer et va peut-être être expulsé", a-t-il ajouté. "Il est avec deux de ses enfants, Merlin, qui est majeur, et un autre, a priori mineur. Il n'y a aucune raison de leur interdire l'accès au territoire." Dieudonné s'est rendu à Hong Kong "au départ pour un spectacle, mais si ça gênait, il aurait annulé, et ça aurait été pour des vacances." "Son nouveau spectacle, +En Paix+, ne comporte aucune phrase contraire à la loi. Il parle de plantes, d'écologie", a-t-il affirmé. Dieudonné M'bala M'bala a été condamné à plus de 60.000 euros d'amendes pour des propos antisémites dans plusieurs affaires. Il a aussi été mis en cause pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux et blanchiment.

