Bruxelles (AFP). Dieudonné condamné en Belgique à deux mois ferme pour antisémitisme

L'humoriste français Dieudonné a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège (Belgique) à deux mois de prison ferme et 9.000 euros d'amende pour incitation à la haine, a-t-on appris auprès d'un des avocats de la partie civile. Le jugement "considère que toutes les infractions reprochées à Dieudonné sont établies: à la fois l'incitation à la haine et diffusion de propos haineux mais aussi l'infraction de négationnisme", a expliqué à l'AFP Me Eric Lemmens, qui représentait les organisations juives de Belgique. Dieudonné était poursuivi pour des propos tenus lors d'un spectacle en mars 2012 à Herstal, dans la région de Liège, devant un millier de spectateurs, et qui avait été enregistré par la police. Le polémiste peut faire appel de la sentence qui le condamne également à publier la décision du tribunal à ses frais dans les deux grands quotidiens francophones belges Le Soir et La Libre Belgique. A l'issue de l'enquête, la justice avait retenu plusieurs préventions à son encontre: "incitation à la haine", "tenue de propos antisémites et discriminatoires", "diffusion d'idées à caractère raciste", "négationnisme" et "révisionnisme". Dans un long prononcé, le juge Franklin Kuty a notamment relevé des propos racistes, haineux et stigmatisants de Dieudonné, selon l'agence de presse Belga. Le tribunal a également retenu des propos incitatifs à la haine et à la violence à l'encontre des juifs, a ajouté Belga. L'avocat de Dieudonné n'était pas joignable dans l'immédiat. L'humoriste n'était pas présent au moment du jugement, ni durant le procès. La décision "est motivée de manière extrêmement précise et détaillée", s'est félicité Me Lemmens. "Pour moi c'est un jugement plus que satisfaisant, une grande victoire", a ajouté l'avocat qui représentait également le Foyer culturel juif de Liège. Ce type de jugement, prononcé "dans le cadre d'une expression prétendument artistique, ce qui n'est pas le cas dans notre esprit", est "rare", a-t-il ajouté.

