Idées loisirs Normandie : Week-end du 4 et 5 juin

C'est aujourd'hui le dernier jour du festival Jazz sous les pommiers. Hier nous étions en direct de Coutances où l'on vous a présenté les coulisses du festival. Ce soir, ne manquez pas la folle parade dès 21h30 avec une trentaine de fanfares dans les rues de Coutances jusqu'à minuit. De nombreux autres concerts sont aussi évidemment au programme, dès 12h30.



Le 24ème Défi des Ports de Pêche à Granville se poursuit jusqu'à demain. Venez découvrir les villages des pêcheurs, déguster des produits de la mer, visiter les beaux gréements et supporter les régates. Pour tout savoir de la manifestation, restez avec nous , Tendance Ouest est ce matin en direct du Port de Granville jusqu'à 12h !





Jusqu'à ce soir, les plages d'Asnelles et de Colleville sur mer accueillent le championnat de France de char à voile. 250 pilotes toutes catégories confondues participent à cette manifestation organisée par l'association "Bessin char à voile" pour la 2ème année consécutive.





Ce week-end on fête l'Ascension mais c’est aussi le début des festivités de la 67ème commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Dès ce matin, profitez de nombreux lieux touristiques de nos 2 régions qui proposent pour beaucoup des réductions à cette occasion. Des camps militaires sont reconstitués comme à l'époque, des parachutistes débarquent demain à 13h30 à Ste Mère Eglise par exemple. Il y a aussi ce soir plusieurs pique-niques géants à Isigny sur mer avec le concert du groupe A fond'Cale, ou encore sur le front de mer à Omaha Beach à St Laurent sur Mer à partir de 19h30. Retrouvez la liste complète des animations sur normandy-day.com et bessin-normandie.com





Profitez tout ce week-end de l'opération nationale « Rendez-vous aux jardins ». Les parcs et jardins de toute la Normandie vous ouvrent leurs portes, et des visites guidées vous sont proposées. Mais dans nos régions, il y a un truc en plus ! La centaine de parcs et jardins proposent des animations spéciales à l'occasion des 1100 ans de la Normandie : ateliers, expositions, concerts... et cadeaux ! Des graines de bleuets seront offerts à tous les visiteurs du week-end pour garder un souvenir de cet anniversaire très spécial. Toutes les infos à retrouver sur le tendancouest.com







Soirée gratuite au Cargö ce soir à Caen. Le groupe bas-normand CornFlakes Heroes fête la sortie de son 3ème album en invitant avec lui des formations-amies comme Minuscule Hey, Cloclwork of the moon ou encore breakfast king. RDV dès 20h30.









Ce soir et demain soir, diner spectacle à Dives sur mer. Sexe, mensonge et opérette vous est présenté par le trio « voix liées ». De Jacques Offenbach à Maurice Yvan, venez assister à ce spectacle en réservant votre dîner au village cabaret, à 20h30.





Ce soir de 17h à 20h, venez faire une croisière le long des côtes de la Hague, avec l'office de tourisme de La Hague. Vous embarquerez pour une balade exceptionnelle alliant les plaisirs de la navigation à la découverte d'un site enchanteur. Vous découvrirez l'histoire du port d'Omonville-la-Rogue depuis l'époque gallo-romaine, l'anse Saint-Martin et ses légendes, ainsi que les côtes de Gréville, chères au cœur de Jean-François Millet. C'est 30€pour les adultes, 25 pour les enfants. Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme Cherbourg Cotentin/Cotentin Nautisme au 02 33 78 19 29.