Top Culture France de la semaine du 3 juin

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, voici le top single :



n°1 LMFAO « Party Rock Anthem » =

n°2 Snoop Dog (David Guetta remix) « Sweat » =

n°3 Keen'V « J'aimerais trop» +1





Les ventes d'albums :



n°1 Lady Gaga « Born this Way » NOUVEAU

n°2 Les prêtres « Gloria » -1

n°3 Compilation meilleurs hits 2011 NOUVEAU



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet





n°1 « Indignez vous » de Stéphane Hessel +1

n°2 « Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi » de Katherine Pancol

n°3 «L'armée furieuse » de Fred Vargas -2



Pour les jeux vidéo sur console, un des jeux les plus attendus de l'année confirme son statut de production AAA :



1. L.A. noire (PS3) NOUVEAU

2. L.A. noire (Xbox 360) NOUVEAU

3. Wii fit plus (Wii)





Enfin, au cinéma, voici le box-office:



n°3 Woody Allen a séduit les Français avec sa déclaration d'amour à notre capitale. « Minuit à paris » est 3ème et dépasse le million de spectateurs pour sa 3ème semaine.

n°2 A 60 000 spectateurs près, la nouveauté Very Bad trip2 échoue et termine 2ème. Déjà un score honorable avec plus de 800 000 curieux de voir cette nuit alcoolisée à Bangkok.

n°1 Toujours numéro 1, c'est « Pirates des caraïbes : la fontaine de Jouvence ». Pour sa 2ème semaine ile dépasse déjà les 2 millions et demi spectateurs.