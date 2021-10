Frappée durant un an par son conjoint, elle retire sa plainte

En octobre, à Ifs, elle ne propose pas de yaourt à son conjoint en fin de repas. Celui-ci l'enferme dans la cuisine. Il la gifle, la bouscule, la pousse violemment et tente de l’étrangler. Le certificat médical révèle de nombreux hématomes et ecchymoses, aux bras, aux jambes, aux lèvres, au cou. Antérieurement, d'autres attestations du même style avaient été produites. Elle reconnaît avoir peur de lui. Le prévenu a comparu mercredu 27 janvier devant le tribunal correctionnel de Caen pour violences répétées sur conjoint.



L'homme regrette de s’énerver parfois, mais ne reconnaît pas tout. « Elle a des hématomes aux cuisses à cause des piqures d'insuline, car elle est diabétique », dit-t-il. « Et les traces au niveau du cou ? », rétorque le président. « C'est à cause de ma belle-famille qu'on se dispute, poursuit-il, le yaourt n'est qu'un prétexte, il ne m'ont jamais accepté parce que je suis arabe. »

La victime, présente à l'audience,explique qu'elle a retiré sa plainte, car ayant entamé une thérapie de couple, tout va mieux. « Ma famille nous faisait du mal, conclu-t-elle, on ne la voit plus. »

Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et à 200 euros d'amende.