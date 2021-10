Manifestation agricole dans la Manche : "pour pouvoir vivre de son métier"

L' A84, dans la Manche, a été bloquée dans les deux sens au niveau de Guilberville, dès 10h00 ce mercredi. Vingt tracteurs se sont positionnés sur les voies de l'autoroute pour un blocage total des deux voies de circulation dans les deux sens.



Une nouvelle action des agriculteurs à l'appel des syndicats FDSEA et des JA de la Manche, alors que des actions similaires se déroulent en Bretagne ou dans les Pays de la Loire.



Les agriculteurs veulent des prix rémunérateurs, ils ne veulent plus de plans d'aides financiers. Aujourd'hui le niveau des prix imposés par les industriels ne permettent plus de subvenir aux charges des exploitations. Écoutez Jean-Hughes Lorault le président des Jeunes Agriculteurs de la Manche :





Les agriculteurs réclament depuis plus d'un an maintenant des prix rémunérateurs. Le temps passe, et la détresse est grande dans les campagnes, comme l'indique Christian Maquerel de la FDSEA de la Manche.Néel est un jeune agriculteur, éleveur laitier à La Meauffe, près de Saint-Lô. Il se bat pour sa survie :Le blocage de l'A84 sera levé ce mercredi soir, pour reprendre jeudi matin.