En Seine-Maritime, une collecte d'archives sportives pour faire revivre le passé

De Jacques Anquetil à Tony Parker en passant par le judoka David Douillet, du Havre Athlétic Club au Centre Nautique d'Aviron de Rouen, la Seine-Maritime a vu naître de grands champions et des clubs célèbres qui ont marqué l'histoire du sport. Autant d'épisodes glorieux dont, pourtant, les Archives départementales en gardent peu de trace.

Des 24H Motonautiques au sport sous Vichy

C'est pourquoi ces dernières ont lancé en novembre dernier un appel aux dons ou aux dépôts de documents relatifs au sport dans le département. « Cela peut être des coupures de presse, des affiches, des photographies, des cartes postales, précise Michaël Bloche, directeur des Archives historiques de Seine-Maritime et à l'initiative du projet. Le but, est de compléter les archives publiques. » Des trésors publics précieux : ainsi, les Archives départementales renferment les statuts de la création du HAC en 1894, des affiches des 24H Motonautiques datant des années 1960 ou encore nombre de documents provenant du célèbre rallye Jeanne d'Arc, arrêté en 1994. Plus étonnant, une immense affiche du Commissariat Général à l'Education Générale et aux Sports, en palce sous Vichy, fait la propagande du sport comme école de la vie.

Faire revivre le passé

Si les particuliers – notamment les anciens champions – sont amenés à déposer des documents, les associations, véritables mines d'or, sont attendues avec impatience : « Pour l'instant, seules deux sont venues vers nous, le club de football de Bosc-le-Hard et le rallye Jeanne d'Arc», regrette Isabelle Villeroy, responsable de mission pour les archives privées.

Le don d'archives, s'il permet de garder une trace publique de tous ces joyaux, permet également de faire revivre le passé : « en 2019 ou 2020, nous présenterons une expositions sur l'histoire de l'automobile au XXe siècle, histoire pendant laquelle la Seine-Maritime a eu une grande influence », rappelle Michaël Bloche. Mais les documents obtenus après cet appel aux dons, qui se termine le 31 juillet, seront valorisées plus rapidement encore avec des expositions virtuelles ou encore des présentations des archives récoltées sur la page Facebook de l'établissement.

Pratique. Plus d'informations ici.