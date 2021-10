Hockey: après le derby Rouen-Amiens, le match vu des tribunes

" Je les vois aller au moins en finale ! " François

C'est pendant le match que nous avons fait la connaissance de François. Natif de la Manche, il réside aujourd'hui à Caen mais, par le biais d'amis originaires de Rouen et travaillant actuellement non loin de l'agglomération rouennaise, il en a profité pour venir assister au derby entre Rouen et Amiens dont ses amis lui ont tant parlé.

François, quand êtes vous venu pour la première fois voir les Dragons de Rouen ?

" Je suis venu pour la première fois il y a environ deux ou trois ans avec des amis mais je n'avais pas eu l'occasion de revenir depuis, à part aujourd'hui et je suis content de pouvoir assister à un Rouen-Amiens, une affiche dont les Rouennais raffolent apparament (sourire)."

Quelle est votre analyse de "novice" sur le match de ce soir ?

"J'ai failli rater le début du match alors qu'il ne fallait surtout pas arriver en retard parce qu'il y a eu le premier but après seulement dix secondes de jeu (rire). Le deuxième tiers était plus interessant en termes de buts et d'intensité car le premier tiers était un peu molasson et dans le troisième tiers, on a senti que les Rouennais géraient leur avance. Après je ne connais pas assez le hockey, ça n'est que le deuxième match que je viens voir donc ce n'est qu'un avis d'amateur, mais l'essentiel est là: la victoire et j'ai passé une bonne soirée."

Vous reviendrez ?

" Oui je reviendrai car j'aime vraiment ce sport. Dans l'esprit, ça ressemble au Handball que j'ai pratiqué pendant quinze ans, au niveau des contacts et du combat, c'est un sport que j'apprecie tout particulièrement."

Quelle est votre pronostic pour la fin de saison ?

" Je suis les résultats du club et vu la saison que fait pour l'instant le RHE, je les vois aller au moins en finale ! "