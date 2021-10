Coupe de France : du nouveau pour l'US Granville !

Hier soir, les mines étaient tristes du côté des bureaux de l'US Granville. La décision de la FFF a été reçue comme un terrible coup de semonce pour le Petit Poucet manchois de la Coupe de France. Devoir jouer son match loin de Louis-Dior, et à 13h30 de surcroit, la pilule n'est passée. Depuis, les levées de boucliers en faveur de l'USG et le travail acharné des dirigeants a permis d'avoir une idée précises des missions à remplir et surtout, de reprendre espoir pour pouvoir jouer réellement à domicile, et non ailleurs en Normandie.

"Le terrain 1m50 plus large, et l'entrée spéciale pour les adversaires. L'éclairage, c'est bon" (Pierre LERESTEUX, pdt de la LFBN)

Fabrice CLÉMENT et Dominique GORTARI, les deux co-présidents granvillais, en lien direct avec Pierre LERESTEUX le président de la Ligue de Basse-Normandie, ont ainsi récolté des informations essentielles avant le passage demain, devant la commission d'appel. Pierre Leresteux nous les a détaillées : "Très clairement, il y a deux améliorations à apporter : le terrain doit gagner 1.50m (75cm de chaque côté) dans le sens de la largeur. Et un accès spécial pour les adversaires doit être créé derrière Louis-Dior. Les adversaires ne doivent pas croiser les supporters locaux. Deux paramètres qui ne devraient receler aucune difficulté, d'autant que "pour l'éclairage, c'est bon, il fait 450 lux, ça suffit" nous a précisé le président de l'instance régionale.

Une certitude : match le mardi 9 février, à 21h

Avant même de connaître le lieu, la FFF a pris une autre décision, tard hier soir, celle placer la rencontre Granville-Bourg (L2), non plus le mercredi 10 février à 13h30, mais le mardi soir 9 février à 21h, dans le cadre d'un multiplex dirigé par la chaîne Eurosports. "Là, on ne peut pas faire grand chose de mieux, et c'est nettement mieux déjà, que le mercredi après-midi" a lâché Fabrice Clément. Reste que le mardi 9 février est aussi le jour de clôture du 142e Carnaval de Granville. Sur ce plan, la donne est simple : il faut bloquer la circulation sur l'avenue des Matignons (ndlr : celle du stade) et assurer un service police-pompiers à la hauteur de l'événement. Le pouvoir est dans les mains de Dominique Baudry, maire de Granville, qui voit d'ailleurs les dirigeants de l'USG, ce mercredi matin, en réunion.

Il semble déjà certain que la date et l'heure n'évolueront plus, désormais. Reste à savoir si le cahier des charges en terme de sécurité, d'aménagements divers et d'accueil seront tenus. Si c'est le cas, on n'imagine pas une seconde, que la commission d'appel de la FFF n'abondera pas dans le sens du Petit Poucet de la compétition.