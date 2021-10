28ème édition du Forum des Métiers et des Formations du Cotentin

Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin est une manifestation permettant de réunir en même temps et au même endroit les acteurs du monde du travail et ceux de la formation.



Quel parcours professionnel envisager ? Par conséquent quelle formation étudier ? Tout les partenaires de l'éducation nationale, des collectivités territoriales, des organismes de formation, et de nombreux organismes professionnels seront représentés sur le salon, comme l'a expliqué Gilles Guézennec, président de l'association FMFC, et proviseur du lycée Sauxmarais de Tourlaville, dans une interview pour Tendance Ouest :







Forum des Métiers et des Formation du Cotentin - Gilles Guézennec Impossible de lire le son.

En raison des mesures de sécurité liées à l'état d'urgence, les visiteurs ne seront pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte de la Cité de la Mer avec des colis, des bagages, des sacs ou des sac à dos. Il n'y aura pas non plus de consigne à bagages.Mercredi 27 Janvier : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30Jeudi 28 Janvier : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.



[pdf1]