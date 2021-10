Météo : la Manche en vigilance jaune pour vent et submersion

Le mercredi 27 janvier, des rafales de vent de 50 à 70km/h sont attendues dans les terres, 80 km/h en Cotentin et 90 km/h sur la côte ouest du Cotentin et les caps. Le vent soufflera de sud, sud-ouest.

Une accalmie est prévue demain mercredi 27 janvier en fin de journée.

La pluie devrait tomber à partir de la fin de journée jusqu’à demain en fin d’après-midi (20 mm sont attendus en 24 h).

Pour la pleine mer de demain matin, coefficent 87, il pourrait y avoir une surcôte (maximale) de 40 cm due à une houle croisée de sud-ouest dans le secteur de Barneville-Carteret.

Les consignes de la Préfecture de la Manche

Les habitants et usagers sont invités à respecter les conseils de prudence suivants :

Pour les vents violents :

• restez vigilants durant vos déplacements sur le littoral et en forêt ;

• veillez à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures ;

• rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

• il est également conseillé aux campeurs, baigneurs plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.

Pour les vagues et submersions marines :

• évitez de prendre la mer ;

• dans la mesure du possible, ne circulez pas en bord de mer et évitez la proximité des plages et rivages ;

• veillez à sécuriser vos biens et les embarcations nautiques.