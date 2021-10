Metz (AFP). Éboulement au laboratoire souterrain destiné aux déchets nucléaires de Bure: un mort et un blessé grave

Les deux victimes se trouvent sous terre, a-t-on ajouté de même source. C'est la première fois qu'un accident de ce genre se produit sur ce site, qui doit accueillir les déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français, à 500 mètres de profondeur. Les secours ont été appelés sur place par l'Andra. Le projet Cigéo, piloté par l'Andra, et contesté par des écologistes et des associations locales, doit accueillir les déchets les plus radioactifs (3% du total) à 500 mètres sous terre à Bure, ainsi que ceux ayant la durée de vie la plus longue. Cigéo doit encore être validé par le Parlement. Le gouvernement a annoncé l'an dernier qu'un texte spécifique serait présenté en 2016, après avoir tenté de faire avancer le dossier via un article de la loi Macron, finalement censuré par le Conseil constitutionnel. Le calendrier du projet prévoit un décret d'autorisation en 2018 et une mise en service industrielle en 2025. La construction des installations de stockage pourrait débuter à l'horizon 2020.

