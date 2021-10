Paris (AFP). Coupe de la Ligue: gare à la rechute pour Lille, à la rouste pour Toulouse

Cinq buts, dont au moins trois magnifiques, une qualité technique stratosphérique et une domination écrasante: Paris était en mode Ligue des champions contre Angers (5-1), samedi en championnat. De quoi faire frémir les Toulousains, avant-derniers en L1 et tout juste corrigés à Monaco (4-0). Le Téfécé a certes réussi à bousculer les stars parisiennes en championnat puis en Coupe de France, malgré les deux revers subis. Mais on voit mal comment il pourrait éliminer le tout-puissant PSG, déjà quasi-certain de remporter un 4e titre d'affilée en L1 et qui ne va sans doute pas prendre cette rencontre à la légère, à une marche du Stade de France. Paris n'a plus perdu contre une équipe française à domicile depuis le 7 mai 2014, ce qui donne une idée de l'ampleur de la tâche des Toulousains. Les Lillois auront pour leur part un impératif de victoire, pour s'éviter une quatrième défaite consécutive qui leur garantirait une nouvelle crise. Le club nordiste se pensait pourtant sorti d'affaire, après un début de saison catastrophique sous la houlette d'Hervé Renard. Treize points pris en 13 journées, 7 buts inscrits... Le bilan famélique de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire lui a valu un remplacement express par Frédéric Antonetti. L'entraîneur corse a ensuite enchaîné quatre victoires mais les Lillois se sont dans la foulée fait surprendre par Bordeaux en championnat (1-0), avant d'enchaîner par une humiliante élimination contre Trélissac, club de CFA (4e échelon national), en 16es de finale de Coupe de France. La défaite de samedi contre Troyes (1-3), qui n'avait encore jamais gagné en championnat cette saison, n'a fait qu'accroître l'impression de dangereuse dégringolade du Losc. Le programme: Mardi: (21h00) Lille - Bordeaux Mercredi: (21h00) Paris SG - Toulouse

