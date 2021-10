Melbourne (AFP). Open d'Australie: le choc Djokovic-Federer va faire des étincelles

Ce sera la 45e rencontre entre les deux champions, qui sont à égalité 22 à 22. Fac au Japonais, le N.1 mondial n'a pas connu les mêmes problèmes qu'au tour précédent contre Gilles Simon. Le Français l'avait poussé à commettre 100 fautes directes. L'effet peut-être de la journée de repos que s'est accordé le Serbe au lendemain de son marathon de 4 h 32 min. "Hier je n'ai pas touché la raquette. J'ai beaucoup joué depuis quatre ou cinq semaines et parfois ça fait du bien de se reposer, pour le physique comme pour le mental", a-t-il dit au public de la Rod Laver Arena après sa victoire en trois sets 6-3, 6-2, 6-4 sur le 7e mondial. Nishikori l'a bien aidé en commettant à son tour beaucoup d'erreurs (54 au total). Un peu éteint dans les deux premiers sets, il s'est réveillé dans le troisième en prenant à deux reprises le service de Djokovic, mais le tenant du titre est parvenu à recoller à chaque fois. Il a alors élevé son niveau de jeu pour conclure en 2 h 07 min. - Federer offensif - Djokovic a pris sa revanche de la demi-finale de l'US Open 2014, leur dernier duel en date dans un tournoi du Grand Chelem. Il l'avait perdue contre toute attente alors que la route du titre semblait grand ouverte. Federer, lui, n'a toujours pas connu de jour sans. Il s'est qualifié pour sa douzième demi-finale à Melbourne, sa 39e en Grand Chelem en jouant un tennis très offensif contre Berdych, autant à la volée (24 points au filet sur 29 montées) qu'en fond ce court (26 points gagnants, dont 20 en coup droit). "Je suis content de mon match, même si j'aurais aimé éviter de concéder un ou deux breaks, mais j'ai réagi rapidement", a dit le champion helvète, qui a été mené dans les première et troisième manches, mais l'a emporté en trois sets 7-6 (7/4), 6-2, 6-4. Lui aussi avait une revanche à prendre sur ses défaites contre le Tchèque lors de leurs deux derniers matches dans des tournois majeurs, en 2010 à Wimbledon et en 2012 à l'US Open. Elle lui permet de faire son retour dans le dernier carré à Melbourne après en avoir été absent l'an passé, pour la première fois depuis 2003 (élimination au 3e tour). - Williams domine encore Sharapova - Chez les femmes, le choc des quarts de finale entre Serena Williams et Maria Sharapova a tourné nettement en faveur de l'Américaine, victorieuse 6-4, 6-1. Tout sauf une surprise ! La N.1 mondiale en est désormais à 18 victoires de rang sur la Russe. Le match de mardi a ressemblé aux précédents. Incapable de changer de tactique, Sharapova a tenté de s'imposer en force. Mais c'était mission impossible contre la joueuse la plus puissante du circuit. "C'est quelque chose dans son jeu. J'aime sa façon de taper dans la balle", a dit Williams, 34 ans, très supérieure au service (13 aces, 14 services gagnants) et plus percutante du fond du court (15 coups gagnants à 8). "Elle joue à un niveau différent des autres. Elle vous fait retourner à l'école, pas seulement moi mais beaucoup d'autres joueuses. Elle vous fait travailler et c'est motivant", a commenté Sharapova. Williams sera archi favorite aussi en demi-finale contre Agnieszka Radwanska, 4e mondiale, qu'elle a toujours battue en huit rencontres. Mais la Polonaise avait failli créer la surprise en finale de Wimbledon en 2012. Mardi, elle s'est imposée facilement contre l'Espagnole Carla Suarez (N.1) en deux sets 6-1, 6-3. A 26 ans, elle atteint le dernier carré pour la deuxième fois à Melbourne après 2014.

