Cambriolages sur la Côte des Isles : quatre suspects arrêtés

Les 27 et 28 décembre dernier, plusieurs habitants de Barneville-Carteret, Portbail ou les Moitiers-d'Allones sont victimes de vols avec effraction à leur domicile.

L'enquête, dirigée par la communauté de brigades des Pieux, avec le soutien de la Brigade de Recherche de Cherbourg et de la Cellule d’Identification Criminelle, débute sur les lieux des infractions et met en lumière un mode opératoire récurrent.

Quatre suspects sont interpellés le 11 janvier dernier. Lors de perquisitions à leur domicile, des biens provenant des cambriolages précédents sont découverts. Les gendarmes retrouvent aussi un véhicule volé puis incendié.

Placés en garde à vue, les suspects ont écopé de sanctions allant la convocation par un Officier de policier judiciaire pour recel d'objets, à une peine d'un an et demi de prison ferme (comprenant 6 mois de révocation d'un sursis précédent). La gendarmerie assure tout faire pour restituer le plus rapidement possible les biens volés à leurs propriétaires.