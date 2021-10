Volley-Ball : l'AS PTT Caen n'y arrive pas cette saison

Dans cette rencontre, les locales se sont logiquement inclinées 0-3. Pour le coach caennais, "les filles ont bien résisté mais ça ne suffit pas". Ce résultat pousse donc un peu plus les Caennaises dans les profondeurs du classement, puisque elles pointent à l'avant-dernière place. Un résultat décevant donc, qui dessine clairement l'objectif pour cette deuxième partie de saison : se maintenir en Nationale 2.

Manque de mental

Un objectif réalisable pour l'entraîneur de Caen : "Notre niveau de jeu est bon, le championnat est assez homogène mais on manque de mental, peut-être aussi d’expérience. On manque de confiance en nous. On n'arrive pas à gérer la pression, on se met trop facilement en danger".

Les Caennaises doivent donc se remobiliser, et prendre les matchs les uns après les autres. Pour le coach "il faut arrêter de faire des calculs, il faut se battre sur chacun des matchs, et la bagarre doit être collective". Dimanche 31 janvier, les filles iront défier Évreux, troisième au classement.