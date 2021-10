Revivez les quatre buts du match commentés en direct par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé sur Tendance Ouest.

Granville - Sarreguemines : les buts ! Impossible de lire le son.

Des buts granvillais marqués par Thomas VAUVY à la 24ème minute et à la 84ème, et le but final par Florian JEGU dans les arrêts de jeu à la 93ème.

L'US Granville affrontera le Football Bourg-en-Bresse Perronas 01 le mercredi 10 février en 8èmes de finale de la Coupe de France.