Football : Coupe de France, Granville est en 8ème de finale après une victoire franche et historique !

Granville accède aux 8ème de finale de la Coupe de France de football, après avoir battu les lorrains de Sarreguemines 3 à 1 !

Une victoire devant plus de 3 000 supporteurs dans un stade surchauffé.

C'est historique pour les granvillais forts comme le Roc ! 50 ans qu'un club manchois n'était pas parvenu à ce stade de la compétition depuis Cherbourg en 1966 !!

Buts marqués par Thomas Vauvy à la 24ème minute et à la 84ème, et un but final, libérateur de Florian Jégu dans les arrêts de jeu à la 93ème.

Immense joie des joueurs, et de l'entraineur Johan Gallon

Satisfaction aussi de l'auteur du dernier but, Florian Jégu.

Granville qui évolue en CFA 2 devient le petit poucet de la compétition.

Prochain match les 9 ou 10 février prochain, face à Bourg-en-Bresse club de Ligue 2.