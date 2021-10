Entre les températures négatives et le pluie, le match entre Calais et QRM a été reporté à une date ultérieure. Les Rencontres entre l'Entente Sannois Saint-Gratien et la reserve du PSG, Mantes -Aubervilliers, Roye Noyon - Dieppe et Amiens - Troyes sont également reportées.

Seules les rencontres entre Boulogne Billancourt et Croix et Wasquehal - Arras sont maintenues pour l'instant.

Prochain rendez-vous donc pour les joueurs de Manu Da Costa à domicile contre Amiens samedi 30 janvier.