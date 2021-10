Tunis (AFP). Tunisie: les autorités décrètent un couvre-feu nocture dans l'ensemble du pays

"Au vu des atteintes contre les propriétés publiques et privées et de ce que la poursuite de ces actes représente comme danger pour la sécurité de la patrie et des citoyens, il a été décidé de proclamer à partir d'aujourd'hui (vendredi) un couvre-feu sur tout le territoire de 20H00 à 05H00 (19H00 à 04H00 GMT)", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. "Toute personne contrevenant à cette décision s'expose à des poursuites, à l'exception des cas d'urgence médicale et des personnes travaillant de nuit", a précisé le ministère, en appelant "tous les citoyens et les citoyennes à respecter le couvre-feu". Les autorités avaient auparavant appelé au calme alors que la contestation se poursuit et que 16 personnes ont été arrêtées en lien avec des "saccages et pillages" dans un quartier populaire de la banlieue ouest de Tunis, selon un haut responsable de la gendarmerie. Cinq ans après la révolution de 2011, ce mouvement contre la misère et pour la justice sociale, parti de la région défavorisée de Kasserine (centre) après le décès samedi dernier d'un jeune chômeur, s'est propagé à de nombreuses villes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire