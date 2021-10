Apple sort la huitème version de MACOS X : LION

Apple a annoncé hier qu'elle dévoilera de nouveaux logiciels lors de la Worldwilde Developers ConferenceAu programme : Lion, la huitième version de Mac OS X et iOS 5, la plateforme pour ses appareils mobiles. La marque à la pomme lèvera le voile sur ses futurs services dans le nuage, iCloud.



Après avoir investi les PS3 et Xbox 360 en avril dernier, Dynasty Warriors 7 va aussi s'attaquer à la PSP qui n'en demandait pas tant, sous le nom Dynasty Warriors 7 Special. En effet, c'est dans le magazine Famitsu que l'information surgit soudainement comme un diable sorti de sa boîte. Si on ne sait pas encore ce que contiendra vraiment cette version portable, nous savons déjà que le beat'em all de Koei est prévu pour le mois d'août au Japon. Espérons que l'éditeur japonais n'oublie pas les Européens...



Sega détient la licence officielle des Jeux Olympiques de Londres 2012 et compte bien en profiter ! Après avoir annoncé qu'un Mario et Sonic aux J.O. sortirait sur Wii et 3DS, l'éditeur rassure les possesseurs des autres machines puisqu'une version plus "sérieuse" débarquera également sur PS3, 360 et PC l'année prochaine. Développé par Sega Studios Australia, Londres 2012 : le Jeu Officiel des Jeux Olympiques comptera une trentaine d'épreuves et profitera d'une capture de mouvements dernière génération.