Hockey: duel de ténors et revanche grenobloise pour les Dragons de Rouen

Il y a certains matchs qui sont plus attendus que d'autres. Si le rendez-vous contre les Gothiques d'Amiens mardi 26 janvier sera sûrement le plus alléchant, le match entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Dragons de Rouen est certainement attendu par les joueurs des deux équipes.

5ème et 6ème au classement, Grenoblois et Rouennais se tiennent à un point l'un de l'autre mais les Jaunes et Noirs ayant un match de moins que les Grenoblois pourraient passer devant au classement en cas de victoire ce vendredi soir.

Attention aux Brûleurs de Lops

Ce qui ne sera pas chose facile puisque si les joueurs de Fabrice Lhenry avaient réussi à s'imposer lors du match aller dans l'Isère sur le score de 4-1, les Brûleurs de Loups avaient posé beaucoup de problèmes aux Normands lors de la finale de la Coupe de France à l'AccorHotels Arena dimanche 3 janvier en revenant de 2-0 à 2-2. Les Rouennais avaient d'abord réussi à prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes du match pour finallement s'imposer 4-2 avec un dernier but en cage vide.

Revenir sur les équipes de tête

Entre deux équipes habituées aux grands rendez-vous, les joueurs de Fabrice Lhenry n'ont pas vraiment le choix que de remporter un maximum de rencontres afin de se placer le mieux possible en vue des Play-Offs. Battus à Bordeaux 2-1 mardi 19 janvier après les tirs aux buts, les Dragons ont raté l'opportunité de revenir sur les équipes de tête. Grenoble n'aura pas fait mieux lors de cette journée puisqu'ils se sont inclinés sur leur glace de Pôle Sud face à Chamonix sur le score de 7-4.

Deux équipes qui seront donc en quête de points dans cette dernière ligne droite de saison régulière.