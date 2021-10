Attentats de Paris : l'Etat islamique publie les photos et les noms des terroristes

Le photomontage de propagande est titré "Just Terror", les terroristes sont en tenue militaire, armés d'un couteau ou d'un fusil d'assaut. Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris se trouve au-dessus des autres. Le fond de l'image mélange une vue aérienne de Paris et des photos des secours après les attentats.

Les terroristes sont désignés par leurs noms de combattants et leurs nationalités. On y voit Abdelhamid Abaaoud alias "Abu Omar al-Baljiki", Samy Amimour alias "Abu Qital al-Firansi", Bilal Hadfi alias "Dhu-I-Qarnayn al-Firansi" ...

#ISIS | Last page of #Dabiq "Just terror" with the pictures and names of terrorists of #ParisAttacks pic.twitter.com/uZPaZBmYU9