Paris (AFP). Coupe de France: pas de droit à l'erreur pour Marseille et Lyon

Quatre victoires cette saison, deux en championnat, en août et septembre contre Troyes (6-0) et Bastia (4-1), et deux en Europa League en novembre contre Braga (1-0) et Groningue (2-1): l'OM affiche un bilan plus que médiocre cette saison au Vélodrome, pourtant un temps place forte sous la houlette de Marcelo Bielsa. Face à Montpellier, il lui faudra en tout cas faire oublier à son exigeant public la pitoyable prestation contre Guingamp (0-0) lors de la 20e journée de championnat. L'OM a certes rectifié le tir la semaine suivante en s'imposant avec la manière à Caen (3-1), mais une nouvelle élimination, une semaine après celle en Coupe de la Ligue par Toulouse (2-1 a.p.), serait une grosse déconvenue. L'OM devra pourtant faire sans son homme fort, Lassana Diarra, retenu deux jours à Lausanne pour plaider sa cause devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'international français est en effet en conflit avec son ancien club, le Lokomotiv Moscou, duquel il était parti dans des conditions troubles à l'été 2014. Quant aux Lyonnais, toujours éloignés de leurs ambitions d'une deuxième place en Ligue 1, ils vont devoir se remobiliser après une défaite frustrante lors du derby à Saint-Etienne (1-0) dimanche: l'OL a dominé durant toute la rencontre, mais s'est fait cueillir sur l'une des seules "offensives" stéphanoises, en l'occurrence un ballon perdu par Corentin Tolisso et converti en but par le Norvégien Alexander Soderlund, tout juste arrivé pendant le mercato d'hiver. Les Stéphanois, qui recevront jeudi (21h00) l'AC Ajaccio, n'ont d'ailleurs pas fanfaronné à la fin du match, leur entraîneur Christophe Galtier reconnaissant par exemple qu'"on pourra dire que nous n'avons pas bien joué le derby". Mais "on retiendra que nous l'avons gagné" et que les Lyonnais, non. L'OL est donc dans l'obligation de l'emporter face à Chambly, équipe de National qui a fait exploser une autre formation de Ligue 1, Reims, 4-1 au tour précédent. D'autant que les Lyonnais recevront ensuite Marseille, pour un choc entre candidats déclarés au podium. Parmi les autres formations engagées en Coupe de France, le troisième prétendant le plus sérieux à la Ligue des Champions, Monaco, est l'équipe de l'élite qui a hérité du tirage le plus difficile: le dauphin du Paris SG se déplace à Evian/Thonon, formation de Ligue 2, tandis que Lille, Nantes, Troyes et Lorient affronteront des équipes de niveau inférieur, respectivement Trélissac (CFA), Mantes (CFA), Concarneau (CFA) et Boulogne-sur-Mer (NAT). Mercredi: (18h30) Evian/Thonon (L2) - Monaco (L1) Trélissac (CFA) - Lille (L1) Mantes (CFA) - Nantes (L1) Chambly (NAT) - Lyon (L1) Concarneau (CFA) - Troyes (L1) (19h30) Boulogne-sur-Mer (NAT) - Lorient (L1) (21h00) Marseille (L1) - Montpellier (L1) Jeudi: (21h00) Saint-Etienne (L1) - AC Ajaccio (L2) Samedi: (18h00) Granville (CFA2) - Sarreguemines (CFA2)

