Avec le Conseil consultatif, la société civile se saisit des grands projets à Rouen

Réunissant près de 200 acteurs de la société civile (acteurs économiques, sociaux, associatifs), le Conseil Consultatif de Développement ajoute deux nouvelles cordes à son arc. Présidé par le PDG de la Matmut Daniel Havis, il va se saisir des projets Coeur de Métropole (qui vise à embellir et réhabiliter le centre-ville historique de Rouen d'ici 2019) et Rouen Ville Respirable en 5 ans, qui doit aboutir à une amélioration de la qualité de l'air.

"Construire l'urbanisme du XXIe siècle"

Fabienne Fendrich, directrice de l'Ecole supérieure d'Architecture de Normandie, présidente de la commission Grands Projets Urbains, pilotera la réflexion sur le premier projet cité. Bernard Jeanne, président de la commission Ville respirable et citoyenne, mènera la concertation sur le second. Pour la première, il s'agit de "construire l'urbanisme du XXIe siècle". Le second entend bien, avec sa commission "faire des propositions aux élus après avoir écouté les attentes des acteurs de terrain." Les commissions vont se réunir une fois par mois.

Une visite de terrain le 5 février

Au-delà des simples auditions d'experts, des initiatives plus innovantes vont être menées. Ainsi, le président de la Métropole Frédéric Sanchez évoque "une marche dans le centre-ville le 5 février prochain avec l'experte Sonia Lavadinho. Avec les commerçants, les acteurs économiques, il faut vérifier ensemble comment on peut s'approprier ce coeur de Métropole".

Bientôt un collège d'habitants

Enfin, pour renforcer l'exhaustivité de la concertation, un nouveau collège va voir le jour. La Métropole lance ainsi un appel à participation du 20 janvier au 20 mars à destination des habitants qui souhaiteraient participer à ce Conseil. Une vingtaine sera sélectionnée pour constituer un nouveau collège.