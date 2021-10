Caen : elle refuse de le suivre à l'hôtel, il détériore sa voiture

Quelques temps après, accompagnée d'une amie, elle le croise et le salue. Celui-ci leur propose de se rendre à l’hôtel. Elle le prend mal et le repousse. Il l'insulte alors et menace de « caillasser » sa voiture s'il la revoit. Une semaine plus tard à Caen, le 29 octobre, à 23h40, la jeune femme, réfugiée dans une station essence, appelle la police.

Il reconnaît les faits mais assure qu'elle a menti

L'homme est de fait en train de lancer des cailloux sur son véhicule. Il y porte également coups de pieds et coups de poings. Il endommage une portière, brise un rétroviseur et une vitre. Interpellé, il reconnaît les faits mais assure qu'elle a menti quant à la proposition d’hôtel et qu'elle l'a insulté.

Déjà 10 mentions

L'individu comparaissait mercredi 20 janvier devant le tribunal de grande instance de Caen pour détérioration de bien appartenant à autrui. Son casier judiciaire comporte déjà 10 mentions, la plupart date du tribunal pour enfants (vols, violence, outrage, stupéfiants).

Il a été condamné à 2 mois de prison ferme plus 5 mois pour faits antérieurs avec sursis, ainsi qu'à 750 euros de dommages et intérêts.