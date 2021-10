L'air reste pollué en Seine-Maritime

La Préfète de Région Nicole Klein a déclenché une procédure d'information et de recommandation aux personnes sensibles. La Préfecture conseille aux personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, seniors, asthmatiques...) et aux personnes sensibles de réduire leurs activités physiques et sportives.

Il est également conseillé aux usagers de la route de privilégier le covoiturage ou les transports en commun et aux particuliers de maîtriser la température de leur chauffage ainsi que les feux de cheminée.

L'épisode de pollution devrait se poursuivre jeudi 21 janvier selon Air Normand.