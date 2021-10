Démographie en Normandie : les évolutions dans les cinq départements

Le constat global

La Normandie réunifiée est une « petite région » : « Avec 3,3 millions d'habitants, elle est la 9e région sur 13 et elle représenten 1/20e de la population française », explique Jean-Christophe Fanouillet, chef de l'Insee Rouen.

Entre 2008 et 2013 (derniers chiffres en date), la population normande a augmenté de 0,21% par an en moyenne. C'est une progression plus faible qu'à l'échelle nationale (+0,5%). La croissance normande est quasiment exclusivement portée par l'excedent du solde naturel (10 000 naissances de plus que de décès, +0,29%). Le solde migratoire (rapport entre les sorties du territoire et les arrivées) est lui déficitaire (-0,08%).

Le phénomène de périurbanisation (le fait que les grands pôles urbains attirent les habitants mais ceux-ci préfèrent habiter dans la proche périphérie d'une grande ville plutôt qu'à l'intérieur) est généralisé, sauf à Rouen, qui voit sa population augmentée (+0,2% par an pendant cinq ans).

L'Eure et le Calvados dynamiques

Ces deux départements de taille similaire (678 000 habitants dans le Calvados, 577 000 dans l'Eure) « affichent une croissance démographique soutenue, plus élevée que la moyenne régionale et nationale, affirme Jean-Louis Reboul, de l'Insee Rouen. Ce dynamisme démographique est porté par un solde naturel significatif (+0,46% dans l'Eure entre2008 et 2013, +0,30% dans le Calvados). » Le solde migratoire est également positif dans l'Eure (+0,15%), une donnée qui peut s'expliquer par les travailleurs franciliens et rouennais qui viennent travailler dans l'Eure.

La Seine-Maritime et la Manche en stagnation

Point commun entre le plus gros département normand (1 248 000 habitants en Seine-Maritime) et la Manche (496 000 habitants) : la population stagne ou augmente très légèrement (+0,10% en Seine-Maritime, +0,12% dans la Manche). Si, en Seine-Maritime, cette stagnation est dûe à un solde migratoire largement négatif (-0,30%) contre un solde naturel positif (0,40%), elle s'explique dans la Manche par deux croissances atones (0,11% et 0,01%).

Orne, seul département perdant des habitants

C'est le point noir démographique de la région. Entre 2008 et 2013, le nombre d'habitants diminue de 0,24% dans l'Orne (292 000 habitants), ce qui fait du département le moins peuplé de Normandie et le seul qui a une croissance démographique négative.