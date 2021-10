Basket : Mondeville veut défendre sa huitième place

Décidément, l'USOM fait parler d'elle. Après Marine Johannes, c'est au tour de Marième Badiane d'être appelée pour porter le maillot de l'équipe de France pour la phase de qualification à l'Euro 2017. Une belle reconnaissance pour le club. Malheureusement, la jeune intérieure, victime d'une entorse, n'a pas pu jouer dans les Landes, dimanche 17 janvier.

Se méfier de Toulouse

Ses copines n'ont pas réussi à ramener la victoire (71-67), mais l'entraîneur était plutôt satisfait. "J'ai dû faire des changements pour pallier son absence, explique Romain L'Hermitte. Lysa Millavet et Katia Mosengo ont bénéficié d'un temps de jeu plus important et ont complètement tenu leur rôle. La preuve, c'est qu'on a dominé le secteur du rebond. Et je ne parle même pas de Marine Johannes qui a encore élevé son niveau de jeu !"

A la veille d'attaquer la phase retour, les Mondevillaises se cramponnent toujours à leur 8e place. La prudence est de mise pour la réception de Toulouse, "mal classée certes (13e) mais c'est une équipe qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a battue en ouverture du championnat ! Il y a quatre nouvelles joueuses."

Pratique. USOM-Toulouse, sam. 23 janvier (20h) et USOM-Union Hainaut, mar. 26 (20h).