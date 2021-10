Le Havre : 10 mois de prison ferme pour un conducteur ivre

Les faits se sont déroulés le dimanche 17 janvier vers 6h du matin. Police secours patrouille quai Colbert au Havre lorsque les policiers aperçoivent une Audi A4 commettre plusieurs infractions. Les policiers décident de contrôler le conducteur. Ce dernier s'arrête et semble ivre. Le dépistage se révèle positif. Ils demandent donc au conducteur de ne pas reprendre le volant.

L'individu, âgé de 41 ans et domicilié au Havre, remonte sa fenêtre et tente de redémarrer. Les policiers parviennent à le maîtriser. L'homme est placé en garde à vue où il reconnait la conduite en état d'ivresse et sans permis de conduire mais ne reconnait pas la rébellion.

Il a été déféré au parquet en vue d'une comparution immédiate et condamné à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a été écroué à Saint-Aubin-Routot.