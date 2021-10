Patrice Garande sait où le bât blesse

Cette troisième défaite de suite vous inquiète-t-elle plus que les autres ?

"On peut se retrancher derrière le fait que nous avons marqué un but, le premier de la rencontre qui a été refusé alors qu'il était valable. Mais je préfère regarder tout ce qu'il y a à coté et on est obligés de faire le constat qu'il nous manque trop de choses sur le plan offensif et sur le plan défensif. On est moins bien dans tous les domaines et du coup on est punis. On n'a plus ce petit truc en plus."

Et c'est quoi justement ?

"C'est ce qu'on met tous les jours à l'entraînement. Même si les joueurs sont sérieux, à un moment donné il faut aller chercher plus loin, faire plus si on veut continuer à gagner des matchs. On a fait une année civile 2015 exceptionnelle. Mais je martèle depuis des mois que notre objectif, c'est de rester en Ligue 1. On va donc tous redescendre d'un étage. Ça serait dommage d'attendre les trois dernières journées de la saison pour être assurés de se maintenir. Mais à ce rythme-là, il faut faire attention parce que ça va très, très vite."

Comment remettre les ingrédients nécessaires ?

"Il nous faut bien analyser les choses et faire un constat très réaliste. Mais il ne faut pas dire non plus que les joueurs ne font plus les efforts nécessaires. Je parle plus de l'ensemble du club qui est en train de grandir. La locomotive reste l'équipe première et il nous faut continuer à changer les mentalités. Le "peut-être bien que oui, peut-être bien que non" ne doit plus exister. Nous, on a décidé que ça sera oui. Et en plus, on montre de la confiance aux joueurs puisqu'on a renouvelé de nombreux contrats, ce qui est nouveau à Caen."

Et lors de la défaite contre l'Olympique de Marseille, il y avait pas mal de lacunes sur le plan individuel...

"A la conférence de presse d'avant-match, j'avais évoqué qu'avec certains retours de joueur, j'avais plus de possibilités. Mais il faut que les joueurs qui rentrent apportent quelque chose... Jeff Louis, voilà, il est rentré. Vincent Bessat, je lui ai demandé une chose et puis j'ai vu ce qu'il a fait... Mais collectivement, sur le plan mental, on lâche très vite quand on prend un but, notamment quand nous faisons face à des événements contraires. On n'a plus cette capacité à réagir. On l'avait avant et il nous faut la retrouver."

Que se passera-t-il d'ici la fin du mercato à Caen ?

"On a pensé au mercato bien avant qu'il commence. Il y a des secteurs de jeu dans lesquels nous sommes en difficulté comme à la récupération, avec Nicolas Seube qui a du mal à terminer les matchs depuis un mois et demi. A ce poste-là, on a un besoin. On ne peut pas prétendre faire de la compétition avec un seul joueur. Contre Marseille, j'ai perdu Hervé Bazile à nouveau blessé, cette fois à la cuisse. Damien Da Silva est out quatre semaines. Il va falloir prendre tout ses éléments en compte pour bien préparer le déplacement à Montpellier (NDLR, samedi 23 janvier)."