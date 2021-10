Haropa : 550 millions d'euros d'investissement en 2016 sur les ports de Paris, Rouen et du Havre

Le bilan

"Les résultats ont été encourageants en 2015." Tel est le bilan global dressé par Alexis Rouque, président temporaire de Haropa. L'alliance constitue toujours le 5e port européen derrière Rotterdam, Anvers, Hambourg et Amsterdam. Le trafic des vracs liquides connaît une croissance de 5,7%, celui des vracs solides de 4,1%. Cela concerne notamment les céréales avec 8,17 millions de tonnes (+12,6%) qui ont transité par le port de Rouen. "La campagne céréalière 2014-2015 est excellente", confirme le directeur du Port de Rouen Nicolas Occis qui met en avant l'exportation du blé fourrager à destination de l'Asie du Sud-Est.

Les perspectives

En 2016, les trois ports vont investir près de 150 millions d'euros. À Rouen, cela se traduit par une nouvelle phase de dragage pour l'approfondissement du chenal d'accès du port de Rouen entre Courval et Duclair qui doit permettre d'accueillir dès 2019 des navires plus importants. "Nous espérons gagner cinq millions de tonnes par an à l'horizon 2030", annonce Nicolas Occis. Les entreprises implantées sur les zones portuaires (Tessenderlo et Beuzelin à Rouen) vont investir plus de 400 millions d'euros. Enfin, fin 2015, l'Insee a chiffré à 50 000 le nombre de salariés répartis sur les deux zones portuaires, soit 12% de l'emploi haut-normand en 2013.