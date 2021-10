Vaubadon : ils en viennent aux mains pour des touffes d'herbe

Avec le temps, une ferme et ses 22 hectares de champs s'est retrouvée entourée de 37 voisins. Le troupeau de 70 vaches qui se déplace régulièrement, l'odeur de fumier et les caractères des uns et des autres, n'ont fait qu'attiser les tensions.

De plus, à cause d'une haie, un diffèrent qui date d'un an oppose le fermier à l'un de ses voisins.

Alors, lorsque celui-ci, le 22 septembre, jette de l'herbe provenant de la tonte de son terrain, dans son champs, le fermier se précipite. Évidemment, une querelle a lieu.

Le 24 octobre, l'agriculteur porte plainte ; « Je lui ai dit d’arrêter de jeter son herbe, il m'a frappé avec son râteau, il m'a blessé à la main ! »

Mais sur l'enregistrement de la vidéo surveillance du propriétaire des lieux, on voit nettement le contraire : l'homme ne frappe pas avec son râteau mais tente de se protéger avec. Des témoins attestent que l'homme les effraie. Il passe sur son tracteur en leur faisant des bras d'honneur et en les insultant. « On n'ose plus aller à nos boites aux lettres ou porter nos poubelles. »

L'individu a comparu jeudi 14 janvier devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence et dénonciation calomnieuse. « Il faut comprendre que l'on jette n'importe quoi dans son champs, plaide l'avocat de la défense, même du barbelé, ce qui est dangereux pour ses vaches. »

Le prévenu a été condamné à six mois de prison avec sursis, 1000 euros d'amende et 500 euros de préjudice moral.