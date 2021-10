A Cherbourg, Gérard d'Aboville en escale sur un bateau solaire (VIDEO)

C'est un navire peu commun, aux faux airs de vaisseau spatial. Le Planet Solar, désormais baptisé Race for Water, est le plus grand catamaran du monde alimenté exclusivement à l'énergie solaire. En 2010-2011, il fut le premier à réaliser un tour du monde grâce à cette énergie propre. Depuis, ce navire de 35 mètres de long pour 100 tonnes, qui comprend 512 mètres carrés de panneaux solaires, sert de plateforme scientifique. Le bateau appartient désormais à la fondation Race for Water, qui lutte contre la prolifération des déchets plastiques.

A la barre de ce navire, un navigateur célèbre pour ses épopées en solitaire, à la rame : Gérard d'Aboville. "Je n'aime pas parler de 7e continent, commente le marin, car ces déchets sont disséminés sur des kilomètres, ils ne forment pas un espace sur lequel on peut marcher." Pour lui il faut s'attaquer à la source. "La pollution vient de la terre. Si ce n'est pas possible d'empêcher la prolifération, alors il faut au moins valoriser ces déchets. C'est ce que cherche à réaliser Race for Water, créer du carburant, puis de l'électricité, en partant de ces déchets plastiques."

Pour celui qui a, le premier, traversé l'Atlantique à la seule force des bras, naviguer sur ce bateau c'est aussi prendre en compte un nouvel élément. "D'habitude nous devons maîtriser le vent et la mer, avec Race for Water, il faut aussi prendre en compte l'ensoleillement. Accélerer, plus ou moins, selon la charge des batteries. Nous avons une autonomie de 72 heures."

Le navire est en escale à Cherbourg, le temps de recharger les batteries, avant un retour à Lorient, où il pourrait se voir équipé d'une pile à combustible. Autre projet pour 2016, Race for Water pourrait rejoindre Rio, à l'occasion des Jeux Olympiques.