Les français plus productifs (très) tôt le matin

Vous avez sûrement remarqué que tous les moments de la journée ne sont pas égaux en matière d’efficacité au travail. On a tous des pics de productivité et, à l’inverse, des moments particulièrement improductifs.

Nous serions en moyenne 50% plus productif en bossant sur un projet entre 4h et 6h du matin.

Mais en général, si vous arrivez à vous réveiller tôt le matin, votre cerveau est à 100% de ses capacités intellectuelles pendant ce créneau de 2h.

A l'inverse nous sommes beaucoup plus passifs entre 14h et 15h, on somnole après le repas ou on se perd dans les méandres des réseaux sociaux.

Et si vous êtes sportifs privilégiez plutôt l’entraînement en fin de journée.