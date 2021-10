Bonne table : La Terrasse, place du Vieux-Marché à Rouen

Pour cela, nous avons testé la Terrasse, un restaurant situé en face de l'église Jeanne d'Arc à Rouen. Le restaurant, qui fait également bar et lounge, est doté d'une décoration très moderne qui dénote avec le style souvent traditionnel des restaurants qui longent la place. Nous avons tout apprécié, du service, élégant et attentif, à la nourriture, traditionnelle et savoureuse.

Produits frais au menu

À la carte, deux menus. Entrée et plat ou plat et dessert à 19€, 25€ pour le menu complet. Pour ceux qui ne seraient pas emballés, plusieurs entrées, plats et desserts sont également proposés à la carte. En plat, je choisis le faux-filet français, beurre aux herbes que j'accompagne de purée maison. Mon amie choisit de goûter à l'émincé de volaille sauce thaï accompagné d'un gratin de macaronis. La cuisson de la viande est parfaitement respectée et les accompagnements sont servis dans de jolis ramequins. En dessert, nous optons pour le moelleux au chocolat noir et le tiramisu. Ce dernier est un régal pour les papilles. Mon amie semble se délecter aussi avec son moelleux qu'elle peine à terminer. Il me reste une toute petite place, j'en profite pour terminer son dessert.

Pratique. La Terrasse, 7 place du Vieux-Marché à Rouen. Tél. 02 35 88 17 92