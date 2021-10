Istanbul (AFP). Turquie: dix suspects inculpés pour l'attentat d'Istanbul

Six autres suspects qui ont comparu également devant des juges devaient être relâchés, a précisé l'agence. Un total de 16 personnes avaient été déférées dimanche en fin de matinée devant cette cour, les procureurs réclamant l'inculpation pour tous les suspects. Jeudi, le ministre turc de l'Intérieur Efkan Ala avait fait état de sept arrestations au total en lien avec cette attaque. Depuis aucune annonce officielle n'avait été faite. L'attentat a visé mardi matin un groupe de touristes allemands à quelques centaines de mètres de la basilique Sainte-Sophie et de la Mosquée bleue, deux des monuments les plus visités de la plus grande ville de Turquie. Selon les autorités turques, il a été perpétré par un Syrien âgé de 28 ans, identifié dans les médias comme Nabil Fadli, qui, selon le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu est "membre" du groupe Etat islamique (EI), entré sur le territoire turc en provenance de Syrie comme un "simple migrant". Dix-sept personnes ont également été blessées dans l'attaque. Depuis l'attentat, déjà attribué à l'EI, qui a tué 103 personnes devant la gare d'Ankara en octobre 2015, la police turque a multiplié les coups de filet dans les milieux jihadistes. Elle a aussi renforcé ses contrôles frontaliers pour tenter d'endiguer le flux des recrues étrangères qui rejoignent l'EI en Syrie. Longtemps accusée de complaisance à l'endroit des rebelles radicaux en guerre contre le régime de Damas, la Turquie a rejoint l'été dernier la coalition internationale antijihadiste.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire