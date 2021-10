Le nouveau hit du jour : Gaetan Roussel/Florent Marchet - Des Hauts, des bas.

Aujourd'hui, je vous propose que l'on s'arrête sur le nouveau titre du duo Florent Marchet & Gaëtan Roussel intitulé Des Hauts, Des Bas.

Vous me direz ça me dit quelque chose, bien sur c'est un reprise d'un titre de Stephane Eicher sorti en 1993.À l'origine plus rock, Gaëtan Roussel et Florent Marchet proposent une version plus pop de "Des hauts, des bas".

Ce titre inédit sera présent sur une nouvelle édition de l'album Courchevel de Florent Marchet.