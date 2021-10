Assemblée nationale : Hervé Morin ne devrait pas démissionner avant juin

Mesures en faveur de l’agriculture jeudi 7 à Saint-Georges-de-Bohon (Manche), rencontre avec les représentants des filières industrielles lundi 11 à La Chapelle-Réanville (Eure), lancement du Grenelle de l’apprentissage jeudi 14 au Havre ... Depuis son élection à la tête du conseil régional de Normandie, lundi 4 janvier à Rouen, Hervé Morin s'affiche sur tous les fronts. Et a, depuis Caen ce midi, fait le tour de ses priorités dans les prochains mois.

Collectivité

Pendant la campagne, Hervé Morin avait estimé à 500 le nombre de postes de fonctionnaire en sureffectif après la fusion de la Haute et de la Basse-Normandie. Mais sa marge de manœuvre pour faire fondre les effectifs de la nouvelle collectivité est réduite. « Nous n'avons aucun instrument de gestion », déplore l'élu. Et compte bien le faire savoir à Manuel Valls, premier ministre, qui doit le recevoir lundi prochain. Écoutez-le :

Transports

Permettre aux Normands de rejoindre Caen depuis Rouen, ou inversement, en 1h10 maximum par le train. C'est l'objectif poursuivi par Hervé Morin. Un dossier qu'il affirme avoir déjà évoqué avec Guillaume Pépy, président de la SNCF. Écoutez-le :

Le président du conseil régional promet aussi rapidement « un réseau 3G/4G permettant de travailler dans le train » et « une application pour commander depuis le train un moyen de transport pour rejoindre son domicile depuis la gare ». Hervé Morin a aussi annoncé ce vendredi 15 janvier la mise en place prochaine de portique de contrôle des billets dans certaines gares, « pour améliorer la sécurité et lutter contre la fraude ». Et d'ajouter au sujet des liaisons Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre : « Il est clair qu'on ne peut pas attendre la Ligne nouvelle Paris Normandie. »

Hervé Morin a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait un seul et même syndicat mixte pour les aéroports normands. Et qu'il entendait le diriger, comme celui des ports ou encore du Mont Saint-Michel. « Il faut faire cesser la concurrence entre les sites. Ne plus être dans le procès d'intention », souligne t-il, faisant référence à la rivalité historique entre les aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville Normandie.

G6

Lundi 4 janvier, le « G6 normand », composé des présidents des départements de Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche, de l’Eure et de l’Orne et du président de région, se réunissait à Rouen. Les élus ont d'ores et déjà fixé trois nouvelles dates de travail et semblent déjà d'accord sur certains sujets. Notamment sur les groupements d'achats (fournitures, électricité, véhicules etc.). « Cela devrait permettre de gagner des dizaines de millions d'euros », estime Hervé Morin. L'élu a aussi annoncé qu'il présentera dans l'année un programme d'investissement sur dix ans.

Ses mandats et lui

A ce jour, Hérvé Morin est maire d'Épaignes dans l'Eure, député de la 3e circonscription de ce département et président de la Normandie. Pendant la campagne, il avait indiqué que s'il gagnait le conseil régional, il quitterait son mandat de député. « J'hésite entre maintenant... ou plus tard », ne se cache-t-il pas. « Je ne veux pas planter ma succession. » Concrètement, si Hervé Morin rend son tablier maintenant, une élection législative partielle sera organisée. Et rien ne dit que le Front national ou le Parti socialiste ne remporterait pas le scrutin. Alors que s'il ne démissionne qu'en juin, la loi sera de son côté. En effet, aucune législative partielle ne peut avoir lieu « dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. » Les prochaines élections législatives ont lieu en France en 2017.