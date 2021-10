Orne : Génération Citoyens inaugure son premier local de permanence en France

Saint Germain de la Coudre : bourgade percheronne de 825 habitants. C'est là que Génération Citoyens vient d'ouvrir son premier local de permanence en France, 150m² dans l'ancienne boutique d'un ébéniste.

Alexia Germont, qui habite la commune, est la secrétaire générale nationale du mouvement. Ceci explique cela. Elle explique : le local sera ouvert tous les vendredis soirs à 19h30 pour des réunions des équipes du mouvement. Mais aussi tous les samedis pour des rencontres avec des experts pour construire ensemble le programme de Génération Citoyens. Et enfin tous les dimanches de 10h à 13h, pour rencontrer les gens et écouter ce qu'ils ont à dire, leurs préoccupations.

Elle explique : Ça n'est pas rédhibitoire d'être à Saint Germain de la Coudre. C'est même symbolique car les changements nécessaires au pays ne viendront pas de Paris. Sur le terrain la colère grandit.

Des locaux comme celui du Perche devraient essaimer un peu partout en France : la secrétaire générale du mouvement qui revendique quelques 3000 adhérents en France explique « Nos politiciens on en veut plus. On veut un renouveau, c'est aux gens de le faire ».

Les gens présents à cette inauguration sont agriculteurs, instituteur, informaticien, pilote d'avion, chefs d'entreprise. Comme l'un, originaire de L'Aigle, qui explique « nos hommes politiques actuels, on en veut plus. On veut du renouveau. C'est aux gens de se prendre en main et de la faire ».

Le mouvement animé par Jean-Marie Cavada, est tout jeune.

Le mouvement qui va du centre droit au centre gauche n'a que quelques mois d'existence (statuts déposés fin août 2015) et pour exister, le mouvement a cruellement besoin de notoriété. C'est pour cela qu'il va occuper le territoire national avec des locaux semblables à ceux inaugurés dans le Perche.

Le 1er parti de France, c'est les abstentionnistes. Le second : c'est les extrêmes. Le troisième : c'est tous les autres, explique Jean-Marie Cavada : aujourd'hui le Président de la République ne représente plus que 15 % des français. Nous sommes entrés dans une zone de fragilité. Et d'expliquer : nous voulons politiser les abstentionnistes. Nous sommes un mouvement, pas un parti. Dans les partis, les militants sont considérés comme des godillos… Chez nous ils ont un rôle à jouer. Les éléments de notre programme seront votés par les militants à partir de mi-février.

Le député européen veut aussi un rééquilibrage des élus nationaux : trop de députés sont issus de la fonction publique. Et d'enchaîner il faut des jeunes gens, davantage de femmes, des gens issus des secteurs professionnels qui ne sont aujourd’hui pas représentés à l'Assemblée.

Jean-Marie Cavada veut aussi libérer l'économie, assouplir les négociations sociales comme en Allemagne en 2003. Il y a urgence à réformer le pays, à la moderniser, alors que les partis politiques ne passent que l'essentiel de leur temps à critiquer le voisin.

Génération Citoyens aurait déjà une vingtaine de ses membres pressentis pour se présenter aux élections législatives de 2017. Il, faut être à l'Assemblée Nationale, car c'est là qu'on peut faire bouger les choses, explique Jean-Marie Cavada :