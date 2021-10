L'opération de contrôles de vitesse s'est déroulée jeudi 14 janvier de 14h30 à 16h30.

32 conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse. Deux conducteurs roulaient à 115 et 114 km/h (pas de rétention de permis du fait du retrait de 6 Km/h pour la vitesse retenue). 10 vitesses ont été relevées entre 100 et 110 Km/h et 20 vitesses ont été relevées entre 95 et 100 Km/h.