Rouen : grièvement blessée par un chien, elle est amputée de la jambe

L'histoire remonte au 25 novembre : lire notre article. Une jeune fille et sa mère, propriétaires d'un American Staff se font mordre sur le palier de leur appartement par leur animal rue Verdi à Rouen. Une voisine, âgée de 48 ans, entend les cris et tente d'amadouer le chien. Ce dernier s'en prend aussitôt à elle et la mord à la jambe gauche et aux deux bras. C'est un policier, qui arrivait sur les lieux, qui parvenait à faire lâcher prise à l'animal en l'abattant d'une balle dans la tête.

Depuis, la victime a été amputée d'une partie de la jambe.

Une enquête permettait ensuite la découverte de plusieurs infractions liées à la législation des chiens dangereux : le chien était non déclaré, non stérilisé et non muselé. La jeune fille de 17 ans et sa maman de 39 ans ont été placées en garde à vue le mercredi 13 janvier. Elles ont reconnu les faits. Un juge des enfants a été saisi et la mère de la jeune fille a été déférée le jeudi 14 janvier au parquet. Elle a reçu une convocation en justice pour le 1er mars.