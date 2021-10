Zurich (AFP). Transferts de mineurs: le Real Madrid et l'Atletico Madrid interdits de recrutement pendant un an

Cette interdiction s'applique aux deux mercatos à venir, celui de l'été 2016 et celui de janvier 2017. Les deux clubs peuvent en revanche effectuer des achats et cessions de joueurs en ce mois de janvier 2016. L'Atletico a en outre écopé d'une amende de 900.000 francs suisses (821.000 euros) et le Real d'une amende de 360.000 francs suisses (328.000 euros). Cette interdiction résulte de la participation de joueurs mineurs à des compétitions pour le compte de l'Atletico (entre 2007 et 2014) et du Real (entre 2005 et 2014). La Fifa interdit aux clubs le recrutement de joueurs mineurs étrangers (limite descendue à 16 ans pour les Européens), sauf à remplir certaines conditions. En janvier 2015, la Fifa avait fait état d'une demande d'"informations" auprès du Real Madrid concernant tous les joueurs étrangers de moins de 18 ans du club. Le Real avait alors publié une série de données, assurant "suivre strictement la législation d'inscription (des joueurs) dans tous les cas". Avant le printemps 2015, le Real s'était néanmoins démené pour recruter des joueurs d'avenir, une attitude qui pouvait alors s'interpréter comme une volonté d'anticiper une éventuelle sanction: recrutement de l'attaquant Marco Asensio (19 ans), du prodige norvégien Martin Odegaard (16 ans), du milieu brésilien Lucas Silva (22 ans, prêté à Marseille) ou du défenseur brésilien de Porto Danilo (23 ans). Une telle interdiction de recruter pendant un an, confirmée en dernier ressort par le Tribunal arbitral du sport (TAS), avait été appliquée pour la première fois de manière retentissante au Barça. Entrée en vigueur en janvier 2015, elle avait contraint le club catalan à anticiper de nombreux transferts dès l'été 2014, notamment ceux de l'Uruguayen Luis Suarez, du Croate Ivan Rakitic, de l'Allemand Marc André Ter Stegen ou encore du Chilien Claudio Bravo. L'été dernier, le Barça s'était attaché les services de deux joueurs, le milieu turc Arda Turan (Atletico) et le latéral Aleix Vidal (Séville), qui ont dû patienter jusqu'à janvier pour disputer leur premier match sous les couleurs blaugranas. Les deux clubs madrilènes peuvent faire appel de la décision de la Fifa puis espérer que le recours interjeté devant le TAS soit suspensif, comme cela s'était produit pour le Barça.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire