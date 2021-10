"Cinquante nuances de Grey" grand favori des Razzie Awards 2016

Avec 6 nominations chacun, "Cinquante nuances de Grey", "Jupiter : Le Destin de l'univers" survolent les débats.

Voici les nommés pour les principaux Razzie Awards 2016 :

- Pire film : "Les Quatre Fantastiques", "Cinquante nuances de Grey", "Jupiter : Le Destin de l'univers", "Paul Blart : Mall Cop 2" et "Pixels";

- Pire acteur : Johnny Depp ("Mortdecai"), Jamie Dornan ("Cinquante nuances de Grey"), Kevin James ("Paul Blart : Mall Cop 2"), Adam Sandler ("The Cobbler" et "Pixels") et Channing Tatum ("Jupiter : Le Destin de l'univers");

- Pire actrice : Katherine Heigl ("Home Sweet Hell"), Dakota Johnson ("Cinquante nuances de Grey"), Mila Kunis ("Jupiter : Le Destin de l'univers"), Jennifer Lopez ("The Boy Next Door") et Gwyneth Paltrow ("Mortdecai").

La cérémonie de remise des Razzie Awards se déroulera le samedi 27 février 2016, soit la veille des Oscars.