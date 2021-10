CFA 2 : Mondeville décroche son maintien

Leur victoire 3-0 à Quimper, samedi 28 mai, a définitivement écarté le danger alors qu'une journée reste à disputer. « On le mérite car on a fait les efforts », soutient l'entraîneur Jean-François Péron. En Bretagne, des buts de Nicolas Suzanne, Pierre Sorin et Florian Bouaziz ont concrétisé la domination normande. Face à la lanterne rouge du classement, l'USONM n'a jamais tremblé. « On s'est rendu le match facile. »

Un dernier match à savourer

A l'heure des premiers bilans, celui de Mondeville est compliqué à établir, selon son coach. « Il y a un gros paradoxe entre nos résultats et les statistiques, puisqu'on a une différence de buts nettement favorable (+8) et qu'on peut encore terminer troisième meilleure défense. Sur le plan du jeu, on n'a pas été brillants mais les garçons sont restés solidaires et concentrés sur le projet. Cela dit, on aurait dû faire mieux. » Mondeville finira samedi 4 juin à domicile devant Vitré (18h).