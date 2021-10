Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Paris et Toulouse qualifiés et opposés en demies

Dans l'autre demi-finale, Lille, vainqueur à Guingamp (0-0 a.p., 4-2 tab), recevra Bordeaux, qui avait battu Lorient (2-0) mardi. Les matches auront lieu les 26 et 27 janvier. Grand favori à sa succession, le PSG n'a pas eu la partie facile face à une équipe lyonnaise encore convalescente et largement remaniée avant le derby face à Saint-Etienne dimanche. Ce sont Angel Di Maria et Lucas, entrés en jeu en cours de match, qui ont débloqué la situation pour Paris, le premier, au bout d'une superbe chevauchée, offrant la passe décisive au second à un quart d'heure du terme. Auparavant, Corentin Tolisso, auteur d'une volée puissante sous la transversale (42e), avait répondu à l'ouverture du score d'Adrien Rabiot (17e). Un premier but parisien qui aurait dû être refusé par l'arbitre, le ballon étant sorti hors des limites du terrain au cours de cette action. Comme l'OL, l'OM s'est vu refermer la porte du dernier carré. Incapable de s'imposer au Vélodrome depuis quatre mois en championnat, enlisé en milieu de tableau en L1 (11e), le voilà à présent éliminé d'une des deux coupes nationales par le 18e du championnat et de facto privé d'un accessit pour l'Europa League qui aurait eu le mérite d'enjoliver une saison virant au noir. - Lille remercie Enyeama - Pour Michel, qui a succédé à Marcelo Bielsa démissionnaire au soir de la première journée de L1, les matches se suivent et l'impression d'impuissance se confirme pour relever une équipe en panne de jeu et en crise de confiance. Au Stadium, l'OM, privé de nombreux joueurs (Nkoulou, Rekik suspendus, Cabella, Alessandrini, Mendy, Dja Djédjé, Barrada, Sarr, De Ceglie, Ocampos, blessés), était trop affaibli pour espérer un autre épilogue face à des Toulousains qui n'ont perdu qu'une de leurs six dernières rencontres de championnat et sont dans une dynamique positive inversée. A l'image de Wissam Ben Yedder, à qui la Coupe de la Ligue réussit particulièrement. Déjà auteur de deux doublés lors des tours précédents contre Auxerre (2-1 t.a.b., 3-3 a.p.) en 16e de finale et Rennes (3-1) en 8e de finale, l'attaquant toulousain a ouvert le score d'un tir limpide dans la surface (25e). Revenu en forme cet hiver après un début de saison essentiellement passé sur le banc des remplaçants, Ben Yedder a joué un mauvais tour à l'OM qui le convoite actuellement. parvient en demi-finale de la compétition. En 2009-2010, ils avaient été éliminés par... l'OM (2-1 a.p.). Mais alors que Georges-Kévin Nkoudou a rapidement égalisé pour Marseille sur une belle frappe enveloppée à l'extérieur de la surface (27e), c'est Martin Braithwaite qui a offert la qualification aux Toulousains dans la prolongation après un exploit personnel dans la surface (99e). C'est la deuxième fois que le TFC Dans l'autre match de la fin d'après-midi, le Losc a arraché sa qualification aux tirs au but, au terme d'un match terne, fermé et sans but jusque-là. Vincent Enyeama a été le héros lillois, en stoppant deux tirs aux buts guingampais de Benezet et surtout de Lévêque, trahi par une improbable course d'élan.

